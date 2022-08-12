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Trabzonspor Hatayspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u, Abdulkadir Ömür'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor Hatayspor kaç kaç bitti? Trabzonspor Hatayspor maç özeti
Trabzonspor 1-0 Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, 71. dakikada Abdulkadir Ömür'ün kaydettiği golle birlikte sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Dorukhan Toköz'ün yerine Stefano Denswil'e, orta alanda ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü. Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Doğucan, yeni takımında ilk kez 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz olmak üzere 5 futbolcu takımda yer almadı.

Visca'nın kolu kırıldı

Trabzonspor - Hatayspor mücadelesinde, Edin Visca talihsiz bir sakatlık yaşadı. Boşnak futbolcu, rakibiyle ikili mücadele sırasında sol kolunun üzerine düştü. Yapılan ilk kontrollerde Visca'nın Humerus Kemiği’nde kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Dorukhan gıda zehirlenmesi yaşadı

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu. Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı. Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.

Buruk üç puan

Buruk üç puan

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