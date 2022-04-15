Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Trabzonspor-Fatih Karagümrük | CANLI
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor-Fatih Karagümrük | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının canlı skoru, canlı istatistikleri ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor-Karagümrük maçı kaç kaç: Golleri kim attı?
Trabzonspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor, Denswil, Siopis, Visca, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny
  • Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden konuk olunuyor.
50 bin mağdurununbeklediği kanun yürürlükte

50 bin mağdurunun
beklediği kanun yürürlükte

​İşte sözleşme devirlerinde izlenecek dokuz adım.
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi: Başarı İmamoğlunun bireysel başarısı değil

İçişleri:15 ayrı bölgede 339 terörist öldürüldü.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar.

​Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuşuyor.

​Bölge sakinleri kötü kokudan şikayetçi.

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.