Trabzonspor-Fatih Karagümrük | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
- Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor, Denswil, Siopis, Visca, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny
- Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic