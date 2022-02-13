​Trabzonspor-Konyaspor

Süper Lig'de zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta lider Trabzonspor, takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor, Denswil, Puchacz, Bakasetas, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan.