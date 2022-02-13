Spor Trabzonspor-Konyaspor
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor-Konyaspor

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor-Konyaspor maçı kaç kaç?
​Trabzonspor-Konyaspor

Süper Lig'de zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta lider Trabzonspor, takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor, Denswil, Puchacz, Bakasetas, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan.
Emsal karar

Emsal karar

​Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Ayı saldırısına uğradı

Ayı saldırısına uğradı

Arkadaşını görüntülü arayarak kurtuldu.
HDP’li Pervin Buldandan 6lı toplantıya tepki: Zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz

Yahudi yerleşimlere destek veren şirkete karşı kampanya.

​AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı.

​Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi.

​E-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.