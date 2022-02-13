Trabzonspor'un ligde rakibi kalmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip Edin Visca'nın 13 ve 17. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Konyaspor'un tek golünü ise 83. dakikada Cikalleshi kaydetti. Ayrıca deplasman ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, maç sonunda hakeme yaptığı itirazlardan dolay kırmızı kart gördü.
Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 60'a yükseltti. Konyaspor ise 48 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
En yakın takipçisiyle puan farkı 12
Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor'u Visca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla puan farkını 12'ye yükseltti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a fark attı
Şampiyonluk yolunda rakibi kalmayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 20, Beşiktaş'ın 23'ün ve Galatasaray'ın 31 puan önünde yer alıyor.
- Taraftarlar tribünleri doldurdu
- Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini kısa sürede tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolundaki önemli karşılaşmada büyük destek verdi.