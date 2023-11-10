Takımdaki havanın değişmemesi için işi sıkı tutan tecrübeli teknik adam, antrenmanların yanı sıra analizlerin yapıldığı yoğun bir hafta geçirdi. Bu toplantılarda oyuncularının düşüncelerini de not eden Avcı, Fenerbahçe galibiyetiyle ivme yakaladıklarını bu maçın anlam kazanması için Konyaspor maçını kazanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Havayı korumak için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki teknik adam, istekli olmalarından dolayı oyuncularına teşekkür etti.