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Spor

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:47 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek 26 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Konyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiyi taçlandırmayı hedefliyor. Abdullah Avcı’nın gelişinin ardından adım adım zirveye tırmanışını sürdüren Karadeniz ekibi, Konyaspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak zirveye yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.


Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.




Takımdaki havanın değişmemesi için işi sıkı tutan tecrübeli teknik adam, antrenmanların yanı sıra analizlerin yapıldığı yoğun bir hafta geçirdi. Bu toplantılarda oyuncularının düşüncelerini de not eden Avcı, Fenerbahçe galibiyetiyle ivme yakaladıklarını bu maçın anlam kazanması için Konyaspor maçını kazanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Havayı korumak için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki teknik adam, istekli olmalarından dolayı oyuncularına teşekkür etti.

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Konyaspor
42 dakika önce
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