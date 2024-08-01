Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz, bir galibiyet daha alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş
Ruzomberok:
Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec
#Trabzonspor
#Ruzomberok
#UEFA Avrupa Ligi
2 saat önce