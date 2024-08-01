Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı.





Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Denis Draguş kaydetti. Bordo mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaşacak. İlk karşılaşma 8 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta, rövanş karşılaşması ise 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.





Trabzonspor-Ruzomberok maç özeti





12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.





23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.





28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.





36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.





İlk yarı golsüz sona erdi.





54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.





63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.





65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0





72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.





90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.





Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.





Trabzonspor-Ruzomberok maç özeti izle





Trabzonspor-Ruzemberok 1-0 Draguş'un golünü izle

🚀 DENIS DRAGUŞ’TAN HARİKA BİR GOL!



GOOOL | 🇹🇷 Trabzonspor 1-0 Ružomberok 🇸🇰#TSvMFKR pic.twitter.com/KFSRc5GOuP — A Spor (@aspor) August 1, 2024



