|
Spor

Trabzonspor 1-0 Ruzomberok (ÖZET)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 mağlup etti. Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Draguş kaydetti. Trabzonspor-Ruzomberok maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
22:15 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:44 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı.


Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Denis Draguş kaydetti. Bordo mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaşacak. İlk karşılaşma 8 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta, rövanş karşılaşması ise 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.


Trabzonspor-Ruzomberok maç özeti


12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.


23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.


28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.


36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.


İlk yarı golsüz sona erdi.


54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.


63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.


65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0


72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.


90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.


Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.


Trabzonspor-Ruzomberok maç özeti izle


Trabzonspor-Ruzemberok 1-0 Draguş'un golünü izle


#Trabzonspor
#Ruzomberok
#UEFA Avrupa Ligi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF kayıt ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açık öğretim ücretlerine zam geldi!