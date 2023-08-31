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Spor

CANLI | Twente-Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya gelecek. Twente-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:30 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Twente-Fenerbahçe

Twente-Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca yönetecek. Temsilcimiz evinde oynadığı ilk maçı 5-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Bruns, M. Rots, Kjolo, Steijn, D. Rots, Taha, Naci, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent (Tadic), Dzeko (Umut)


#UEFA Konferans Ligi
#Twente
#Fenerbahçe
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