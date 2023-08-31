Twente-Fenerbahçe
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca yönetecek. Temsilcimiz evinde oynadığı ilk maçı 5-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Bruns, M. Rots, Kjolo, Steijn, D. Rots, Taha, Naci, Ugalde
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent (Tadic), Dzeko (Umut)