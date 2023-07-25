Zalgiris-Galatasaray
Galatasaray sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Mikoliunas, Kazukolovas, Vucur, Bopesu, Karashima, Kendysh, Vaca, Milickovic, Kazlauskas
Fofana
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Barış Alper