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Spor

CANLI | Zalgiris-Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile deplasmanda karşılaşacak. Zalgiris-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:10 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Zalgiris-Galatasaray

Zalgiris-Galatasaray

Galatasaray sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Mikoliunas, Kazukolovas, Vucur, Bopesu, Karashima, Kendysh, Vaca, Milickovic, Kazlauskas

Fofana

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Barış Alper




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Zalgiris Vilnius
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