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Spor

CANLI | Tirana-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Tirana-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19:51 . 3/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
Tirana-Beşiktaş

Tirana-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Stuart Attwell'in yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

11'ler

KF Tirana: Selmani, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Haxhiu, Najdovski, Deliu, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş:Mert Günok, Necip, Colley, Masuaku, Rosier, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar


#Beşiktaş
#Tirana
#UEFA Konferans Ligi
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