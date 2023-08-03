CANLI | Tirana-Beşiktaş

Tirana-Beşiktaş
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Stuart Attwell'in yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.
11'ler
KF Tirana: Selmani, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Haxhiu, Najdovski, Deliu, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina
Beşiktaş:Mert Günok, Necip, Colley, Masuaku, Rosier, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar