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Spor

CANLI | Trabzonspor - Ankaragücü

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:53 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlk devre oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

İlk devre oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü, saat 20.00'da Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 maçta galibiyet alamayan bordo-mavililer evinde Ankara ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.


beINSports 2'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek, yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi ise Özgür Yankaya olurken, AVAR'ı Volkan Bayarslan olacak.


Trabzonspor-Ankaragücü 11'leri belli oldu


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Doğucan, Hamsik, Enis Bardhi, Umut Bozok, Maxi Gomez

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Ankaragücü
#Canlı Anlatım
1 saat önce
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