Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü, saat 20.00'da Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 maçta galibiyet alamayan bordo-mavililer evinde Ankara ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

beINSports 2'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek, yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi ise Özgür Yankaya olurken, AVAR'ı Volkan Bayarslan olacak.