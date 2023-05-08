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Spor

ÖZET | Trabzonspor - Ankaragücü: 2-0

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:53 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Umut Bozok, bu sezon Süper Lig'de 5. golünü kaydetti.

Trabzonspor'da Umut Bozok, bu sezon Süper Lig'de 5. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü, saat 20.00'da Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde son 5 maçta galibiyet alamayan bordo-mavililer evinde Ankara ekibini 2-0 mağlup etti.


Maçın 10. dakikasında konuk ekipte Stelios Kitsiou, Marek Hamsik'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görürken, teknik direktör Tolunay Kafkas da yoğun itirazlar sonrası hakem Erkan Özdamar'dan kırmızı kartı görerek tribüne gönderildi.


Bordo-mavililer 10 kişi rakibine karşı pozisyonlar bulurken, golü 45+1'de Umut Bozok'un ayağından bularak devreyi önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Trabzonspor, 62. dakikada yine Umut Bozok'un attığı golle farkı ikiye çıkartarak rahatladı ve maç bu skorla tamamlandı.


Bordo-mavililer, bir sonraki hafta Fenerbahçe derbisi öncesinde 5 maç sonra galibiyet alarak hasreti sonlandırırken puanını 48'e çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 35 puanla 13. sırada kaldı.


Trabzonspor-Ankaragücü 2-0 maç özeti





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Ankaragücü
#Canlı Anlatım
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