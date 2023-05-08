Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü, saat 20.00'da Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde son 5 maçta galibiyet alamayan bordo-mavililer evinde Ankara ekibini 2-0 mağlup etti.

Maçın 10. dakikasında konuk ekipte Stelios Kitsiou, Marek Hamsik'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görürken, teknik direktör Tolunay Kafkas da yoğun itirazlar sonrası hakem Erkan Özdamar'dan kırmızı kartı görerek tribüne gönderildi.

Bordo-mavililer 10 kişi rakibine karşı pozisyonlar bulurken, golü 45+1'de Umut Bozok'un ayağından bularak devreyi önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Trabzonspor, 62. dakikada yine Umut Bozok'un attığı golle farkı ikiye çıkartarak rahatladı ve maç bu skorla tamamlandı.