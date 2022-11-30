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CANLI | Tunus - Fransa

Dünya Kupası D Grubu'nun son karşılaşmasında Tunus ile gruptan çıkmayı garantileyen Fransa karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Tunus-Fransa maçı kaç kaç?
CANLI | Tunus - Fransa

Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa saat 18.00'de Education Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor ve mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Maçı Yeni Zellanda Futbol Federasyonu'ndan Rowell Conger yönetirken, yardımcılıklarını ise vatandaşı Mark Rule ve Tonga Futbol Federasyonu'ndan Tevita Makasini yapıyor.

Tunus ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Fransa, bu karşılaşmalardan iki galibiyet, iki beraberlikle ayrılmıştı. Mayıs 2010'daki son karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Tunus - Fransa maçı 11'leri belli oldu;

  • Tunus: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.
  • Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout, Kolo Muani, Coman.
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