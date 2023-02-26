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Spor

CANLI | Ümraniyespor-Adana Demirspor

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:39 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
CANLI | Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı canlı izle

CANLI | Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı canlı izle

Süper Lig’de 23. hafta erteleme maçında Hekimbaşı Stadyumu’nda Ümraniyespor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’den canlı yayınlanacak.


Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi Mete Kalkavan olurken AVAR Hakemi Alper Çetin olacak.


Ümraniyespor-Adana Demirspor maç kadroları


Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Glumat, Epureanu, Onur, Sackey, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Sekidika, Umut


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba




#Süper Lig
#Ümraniyespor
#Adana Demirspor
10 dakika önce
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CANLI | Ümraniyespor-Adana Demirspor
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