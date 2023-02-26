Süper Lig’de 23. hafta erteleme maçında Hekimbaşı Stadyumu’nda Ümraniyespor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’den canlı yayınlanacak.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi Mete Kalkavan olurken AVAR Hakemi Alper Çetin olacak.