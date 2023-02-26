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Spor

ÖZET | Ümraniyespor-Adana Demirspor: 1-1

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

15:39 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ümraniyespor-Adana Demirspor

Ümraniyespor-Adana Demirspor

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 1-1 berabere bitti. Adana Demirspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı. Karşılaşmanın ilk golünü 79.dakikada Ndiaye atarken, 89. dakikada Kayode maçın skorunu belirledi. Alınan bu sonuçla Adana Demirspor puanını 39'a'e çıkartırken, Ümraniyespor 15 puana yükseldi.

Gelecek hafta Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Ümraniyespor-Adana Demirspor maç özeti

2. dakikada sağ taraftan Geraldo’nun pasında topla buluşan Umut Nayir’in sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Akbaba’nın yerden vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Geraldo’nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sackey’nin yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’ın müdahalesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlağı Svensson çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Onur Atasayar’ın yerden vuruşunda ise savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



#Süper Lig
#Ümraniyespor
#Adana Demirspor
4 saat önce
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ÖZET | Ümraniyespor-Adana Demirspor: 1-1
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