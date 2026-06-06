A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü, Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak.

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.