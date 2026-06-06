A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası öncesindeki son provasında Venezuela ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 01.00'da başlayacak mücadele ABD'nin Miami şehrinde oynanacak. Ay-Yıldızlılar Venezuela ile oynayacağı maça ideale yakın bir 11'le çıkıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü, Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak.
Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez.
Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Arda, Barış Alper, Deniz.