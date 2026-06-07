A Milli Takımımız tarihinde ilk kez mücadele ettiği Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Milli Takımımızın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı.