A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası öncesindeki son provasında Venezuela ile hazırlık maçında karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Milli Takımımızın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaştı.
A Milli Takımımız tarihinde ilk kez mücadele ettiği Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Milli Takımımızın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı.
Milli Takım kafilesi, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.
Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.