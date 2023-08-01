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CANLI | Zimbru-Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru Kişinev ile karşılaşacak. Zimbru-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19:24 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Zimbru-Fenerbahçe

Zimbru-Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru Kişinev ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey'nin yönetecek. İlk maçı temsilcimiz 5-0 kazanmıştı.

11'ler

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi


#Zimbru Kişinev
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
32 dakika önce
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