CANLI | Zimbru-Fenerbahçe

Zimbru-Fenerbahçe
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru Kişinev ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey'nin yönetecek. İlk maçı temsilcimiz 5-0 kazanmıştı.
11'ler
Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi