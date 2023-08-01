UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru Kişinev'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekibimiz maçtan 4-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 5-0 kazanan Fenerbahçe tur atladı. Fenerbahçe'nin gollerini 48.dakikada Tadic, 57 ve 59.dakikalarda Batshuayi ve 77.dakikada İsmail Yüksek kaydetti.