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Spor

ÖZET | Zimbru-Fenerbahçe: 0-4

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru'yu 4-0 mağlup etti ve tur atladı. Zimbru-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:20 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Zimbru-Fenerbahçe

Zimbru-Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru Kişinev'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekibimiz maçtan 4-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 5-0 kazanan Fenerbahçe tur atladı. Fenerbahçe'nin gollerini 48.dakikada Tadic, 57 ve 59.dakikalarda Batshuayi ve 77.dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

Zimbru-Fenerbahçe maç özeti

10. dakikada Tadic’in pasında ceza sahası içinde Batshuayi’nin indirdiği topa ceza yayı solundan İrfan Can Kahveci’nin şutu az farkla dışarı gitti.

36. dakikada Mert Hakan’ın sağ kanattan ortasında kaleci Mostovei topu tokatlarken, savunma Tadic’ten önce ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza yayından İrfan Can Kahveci’nin sert şutunda kaleci Mostovei topu kornere çeldi.

#Zimbru Kişinev
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
41 dakika önce
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