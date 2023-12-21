Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, kendi evinde Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1 kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri dakika 16', 54' Gaich (2), 41' Benhur ve 45+1', 58' Varesonovic (2) kaydetti.
Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Pendikspor'un tek golünü ise dakika 9' Halil Akbunar attı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükselten Rizespor, 6. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 13 puanla 19.sırada kaldı.
9'uncu dakikada Lusamba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Akbunar'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 0-1.
16'ncı dakikada ceza sahası çizgisinde rakip savunmadan topu çalıp, iki oyuncu geçen Gaich'in kalecinin sağ tarafından gönderdiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.
41'inci dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan Taha ile atağa çıktı. Taha'nın sağ kanattan havadan savunma arkasına gönderdiği topu, kontrol eden Benhur'un aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
45+1'inci dakikada Benhur'un sağ kanattan kale sahasına havadan gönderdiği topa gelişine vuran Varesanovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
54'üncü dakikada Shelvey'in orta sahadan rakip ceza sahasına havadan gönderdiği topu ceza sahası önünde Verasanovic kontrol etti. Bu futbolcunun penaltı noktasına yerden gönderdiği pasta topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.
58'inci dakikada Benhur'un sağ kanatan ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topu beklemeden kaleye gönderen Varesanovic'in şutu ağlarla buluştu: 5-1.
62'inci dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Welinton, orta sahada Olawoyin ile girdiği mücadelede rakibinin ayağına basması sonrası ikinci sarı karttan, kırmızı kart gördü.
89'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Midtsjo, ceza sahasına girdiği anda Halil İbrahim'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
90'ıncı dakikada penaltı kazanan Pendikspor'da topun başına Oscar geçti. Oscar'ın yerden sağ direk dibine gönderdiği topu kaleci Tarık kurtardı.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.