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Çaykur Rizespor-Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Beşiktaş | CANLI
​Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesini futbolseverler beIN Sports HD 1 ekranlarından izleyebilecek.

Çaykur Rizespor'un 11'i;

  • Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Dokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Pohjanpalo.

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Welinton Montero, Vida Umut Meraş, Necip, Josef, Rosier, Emirhan, Güven, Batsuhayi
Rizede 11ler belli oldu

Rize'de 11'ler belli oldu

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Ülkenin dört bir yanından geliyorlar

Ülkenin dört bir yanından geliyorlar

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