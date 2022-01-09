Beşiktaş sonunu getiremedi: Rize'de 4 gol atıldı 2 kırmızı kart çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Siyah beyazlılar mücadelede iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Rizespor'da Gökhan Gönül ve Beşiktaş'ta ise Montero mücadelede kırmızı kart gördü ve iki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali’yi geçen Necip’in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan’ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.

GOL!

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio’nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy’un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi’nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar’ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo’nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

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53'üncü dakikada Emirhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta çıktı.

GOL!

56'ncı dakikada Boldrin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Pohjanpalo dokundu. Savunmanın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada Boldrin'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

GOL!

60'ıncı dakikada Güven sağ kanatta topu ceza sahasına çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emirhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

67'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Güven'in sert şutunda topu direk dibinden kaleci Gökhan son anda kornere çıkardı.

GOL!

69'uncu dakikada Boldrin'in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu Pohjanpalo kafayla dokundu, top ağlarla buluştu: 2-2.

KIRMIZI KARTLAR!

86'ıncı dakikada Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül orta sahada Umut'a faul yapınca ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sırada Montero ile Gökhan arasında yaşanan tartışmaya diğer futbolcularda katıldı. Hakem Montero'ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Montero'ya oyun dışına çıkarken takım arkadaşı Rosier tepki gösterdi. İkili arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.

90'ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan'ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

90+5'inci Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

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Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.