Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Çaykur Rizespor-Trabzonspor
FUTBOL FUTBOL

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Trabzonspor
​Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

  • İlk 11'ler
  • Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda
  • Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny

Trabzonspor deplasmanda 13 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

Karadeniz derbisinde 40. randevu

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize’de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9’unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize’de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.


Abone Ol Google News
70li yılların ünlü dolandırıcısı Raki

70'li yılların ünlü dolandırıcısı Raki

Mağdurların arasında dönemin Başbakanı dahi var.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.
200 metredenhedefi vuruyorlar

​Kadın özel harekat ekiplerinin operasyon anı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Bir litre benzinle 30 km gidebiliyor

Bir litre benzinle 30 km gidebiliyor

​Henüz 16 yaşında hurda malzemelerden 4 tekerlekli araç yaptı.

Mısır'la sürpriz görüşme

Mısır'la sürpriz görüşme

Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla gerçekleştirildi.

Türk polis teşkilatı 176 yaşında

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.