Trabzonspor 3 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca karşılaşmanın 86. dakikasında Vitor Hugo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 58'e, Rizespor ise 36'ya çıkardı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Üçüncü beraberlik
Rizespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, arka arkaya ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, sahasında Kayserispor ile de 1-1 berabere kalmıştı.
Mücadelenin ilk yarısından dakikalar
- 12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
- 24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
- 31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.
- 35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.
- 38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.
- Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 47. dakikada Djaniny ceza sahasına girdikten sonra sağ kanattan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
- 52. dakikada Baiano sağ kanattan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya çıktı.
- 56. dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Boldrin’in kaleye gönderdiği topu Uğurcan uçarak kontrol etmeyi başardı.
- 57. dakikada Abdulkadir’in sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden ön direğe çıkardığı pası Djaniny gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
- 58. dakikada sağ kanattan Yusuf’un penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Djaniny’in kafa vuruşunda Tarık son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 84. dakikada Baker’ın uzaktan kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.
- 86. dakikada Hugo Michalak’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.
- 90+1. dakikada Djokovic’in uzaktan kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
- Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.