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Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

17:109/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Trabzonspor'un en golcü ismi Simon Banza, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Trabzonspor'un en golcü ismi Simon Banza, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Çaykur Rizespor sahasında, Trabzonspor'u konuk ediyor. Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımını ve mücadeleye dair tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.


Saat 19.00'da başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.


Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu görev alıyor.


Trabzonspor 23. dakikada Edin Vişça'nın golüyle Rize deplasmanında 1-0 öne geçti. Fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, Süper Lig kariyerindeki 100. golünü attı.


Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maç Kadrosu

Rizespor:
Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Ozan, Enis, Vişça, Banza.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı anlatım



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