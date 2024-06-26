Çekya - Türkiye | CANLI İZLE

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçına Çekya karşısında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibe grup ikinciliği için 1 puan yetiyor. Mücadelenin canlı yayınını ve anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalıyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas oldu. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstleniyor.