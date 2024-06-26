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Spor

Çekya - Türkiye: 1-2 | MAÇ SONUCU

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçını Çekya'ya karşı oynadı. 3 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip rakibini 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan ikinci olarak çıktı.

20:25 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:11 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
A Milli Takım, son 16 turuna yükseldi.
A Milli Takım, son 16 turuna yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçına Çekya karşısında çıktı. A Milliler, rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı ve Avusturya'nın rakibi oldu.


ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ


Çekya:
Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.
Türkiye:
Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.

RUMEN HAKEM YÖNETTİ

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çaldı. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'tı. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlendi.


ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM


#Türkiye
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