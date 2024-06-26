Çekya - Türkiye: 1-2 | MAÇ SONUCU

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçına Çekya karşısında çıktı. A Milliler, rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı ve Avusturya'nın rakibi oldu.

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çaldı. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'tı. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlendi.