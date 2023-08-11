Cengiz Ünder idmana çıkmadı: Nedenini Fransızlar duyurdu

Sarı-lacivertli kulübün transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Cengiz Ünder'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Marsilya'nın bugünkü idmanına katılmadığı öğrenildi.





Cengiz Ünder'in çalışmalarda yer almaması transfer süreciyle ilgili olduğu düşünülürken, Fransız basını ise 26 yaşındaki futbolcunun kas sakatlığı olduğu bilgisini paylaştı.





Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ile anlaştığı, Marsilya ile de görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.







