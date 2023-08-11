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Spor

Cengiz Ünder idmana çıkmadı: Nedenini Fransızlar duyurdu

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cengiz Ünder'in Marsilya'nın bugünkü çalışmalarında yer almadı.

14:16 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla çıktığı 93 maçta 18 gol atarken 12 de asist kaydetti.

Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla çıktığı 93 maçta 18 gol atarken 12 de asist kaydetti.

Sarı-lacivertli kulübün transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Cengiz Ünder'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Marsilya'nın bugünkü idmanına katılmadığı öğrenildi.


Cengiz Ünder'in çalışmalarda yer almaması transfer süreciyle ilgili olduğu düşünülürken, Fransız basını ise 26 yaşındaki futbolcunun kas sakatlığı olduğu bilgisini paylaştı.


Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ile anlaştığı, Marsilya ile de görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.



#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Marsilya
1 saat önce
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