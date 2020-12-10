UEFA AVRUPA LİGİ

Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü attı: Kaleci topu göremedi

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City'nin AEK ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder ve arkadaşlarının gol sevinci.

Cengiz Ünder ve arkadaşlarının gol sevinci.

Fotoğraf: PHIL NOBLE

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü AEK'ya attı. Ünder'in golüyle İngiliz temsilcisi, AEK karşısında 1-0 öne geçti.

  • Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında Roma ve Leicester formalarıyla ilk 11'de çıktığı son 10 maçta 6 gole direkt etki etti. (4 gol, 2 asist)

İşte Cengiz Ünder'in attığı gol;

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