Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü attı: Kaleci topu göremedi

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü AEK'ya attı. Ünder'in golüyle İngiliz temsilcisi, AEK karşısında 1-0 öne geçti.
- Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında Roma ve Leicester formalarıyla ilk 11'de çıktığı son 10 maçta 6 gole direkt etki etti. (4 gol, 2 asist)
İşte Cengiz Ünder'in attığı gol;
Cengiz Ünder’den mükemmel bir bitiricilik! pic.twitter.com/7jToYmiXID
Cengiz Ünder’den mükemmel bir bitiricilik! pic.twitter.com/7jToYmiXID— EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) December 10, 2020
Yorum