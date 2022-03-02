Spor Cenk Gönen Beşiktaş zaferi sonrasında konuştu "Unutmayacağım"
FUTBOL FUTBOL

Cenk Gönen Beşiktaş zaferi sonrasında konuştu: "Unutmayacağım!"

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmasında büyük rol oynayan Cenk Gönen mücadeleyi değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Gönen Beşiktaş zaferi sonrasında konuştu: Unutmayacağım!
Cenk Gönen - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde play-off'ta Fenerbahçe 'yi eleyerek çeyrek final bileti kapan Kayserispor, Beşiktaş 'ı da kupanın dışına itti ve yarı final biletini kaptı. Karşılaşmanın yıldızlarından biri de Lung'un problemi sonrasında 11'de kaleyi devralan Kayserisporlu Cenk Gönen oldu.

Tecrübeli kaleci eski takımı Beşiktaş'a karşı 11 kurtarışla yıldızlaştı ve turu sarı kırmızılılara getirdi.

Maçın ardından konuşan 34 yaşındaki eldiven, "Bu sahada İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı, bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam olacak. Çok fazla oynayamıyorum, antrenmanlarda disiplinli çalışıyorum. Bunun semerisini aldım. Umarım Trabzonspor 'u da eleyip kupayı biz alırız" dedi.

"Kurtarışlarını hatırlıyor musun?" sorusu üzerine ise Cenk, "Kafama bir darbe almadım (Gülerek). Her kurtarışımı hatırlıyorum" dedi.

Öte yandan başarılı file bekçisi röportajının sonunda Rusya'nın işgali altında yer alan Ukrayna'da bulunan ağabeyi ve yengesine galibiyeti armağan ettiğini belirtti ve yaşamını yitiren masumlar için rahmet diledi.
Kayıplarını duyurdular

Kayıplarını duyurdular

​Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Kayserispor Beşiktaşı eledi

Kayserispor Beşiktaş'ı eledi

​Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk eşleşme belli oldu.
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Gözler TFF'nin üzerinde

Gözler TFF'nin üzerinde

​Stadyuma giriş kurallarının değişmesi bekleniyor.

​Bakan Koca kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.

​'Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalıları kabul etmesi doğaldır.'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.