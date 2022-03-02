Cenk Gönen Beşiktaş zaferi sonrasında konuştu: "Unutmayacağım!"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde play-off'ta Fenerbahçe 'yi eleyerek çeyrek final bileti kapan Kayserispor, Beşiktaş 'ı da kupanın dışına itti ve yarı final biletini kaptı. Karşılaşmanın yıldızlarından biri de Lung'un problemi sonrasında 11'de kaleyi devralan Kayserisporlu Cenk Gönen oldu.

Tecrübeli kaleci eski takımı Beşiktaş'a karşı 11 kurtarışla yıldızlaştı ve turu sarı kırmızılılara getirdi.

Maçın ardından konuşan 34 yaşındaki eldiven, "Bu sahada İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı, bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam olacak. Çok fazla oynayamıyorum, antrenmanlarda disiplinli çalışıyorum. Bunun semerisini aldım. Umarım Trabzonspor 'u da eleyip kupayı biz alırız" dedi.

REKLAM

"Kurtarışlarını hatırlıyor musun?" sorusu üzerine ise Cenk, "Kafama bir darbe almadım (Gülerek). Her kurtarışımı hatırlıyorum" dedi.

Öte yandan başarılı file bekçisi röportajının sonunda Rusya'nın işgali altında yer alan Ukrayna'da bulunan ağabeyi ve yengesine galibiyeti armağan ettiğini belirtti ve yaşamını yitiren masumlar için rahmet diledi.