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Spor

Cenk Tosun 3 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon, 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans gösteren milli futbolcunun, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti.

09:08 . 20/05/2023 Saturday
Yeni Şafak
Cenk Tosun Beşiktaş kariyerinde 4 kupa kazandı.

Cenk Tosun Beşiktaş kariyerinde 4 kupa kazandı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor. Siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncuyla 3 yıllık yeni anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.


Bu sezon 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans gösteren Cenk' gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti. Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah-beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.


3 Süper Lig 1 kupa şampiyonluğu

2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Everton'a imza attı. 2020-2021 sezonunun 2. yansında kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol atarken 18 asist yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.





#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Süper Lig
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