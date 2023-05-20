Cenk Tosun 3 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor. Siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncuyla 3 yıllık yeni anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bu sezon 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans gösteren Cenk' gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti. Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah-beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.

2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Everton'a imza attı. 2020-2021 sezonunun 2. yansında kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol atarken 18 asist yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.