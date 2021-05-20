Cenk Tosun: "Beşiktaş benim evim"

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta golcü oyuncu Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Elde edilen şampiyonluktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Cenk, "Talihsiz bir sakatlık geçirdim, onu kenara bırakırsak çok güzel bir 6 ay, 6 ay bile değil, 4 ay geçirdim burada arkadaşlarımla. Çok özlemiştim burayı. Beşiktaş’la anlaştıktan sonra bir tweet atmıştım, ’Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?’ diye. Bugün itibarıyla söyleyebilirim, yazdık çünkü. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok uzun bir süreç; pandemi, taraftar olmaması, 42 maçlık bir periyot. Çok uzun süren bir maraton. Her 3 güne maç gerçekten kolay bir şey değildi. Herkes fedakarca her şeyini verdi ve şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Fikstür yoğunluğunun sakatlıklara etki edip etmediğine yönelik görüşlerinin sorulması üzerine de milli oyuncu, şunları söyledi:

"Bizim ilk sezonumuz olduğu için alışma dönemindeyiz. İngiltere’de kaç senedir 20 takımla oynanıyor. Daha ilk sezonumuz olduğu için sadece biz değil, çoğu takım sakatlık verdi. Ama ona rağmen iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

Beşiktaş'tan çifte kupa pozu 🏆🏆 pic.twitter.com/lellTBUtRY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 19, 2021

“Başlarda hiç kimse bize inanmıyordu”

Sezon başında kamuoyunda Beşiktaş’ın şampiyon olacağına dair inançların az olduğunu belirten ‘Tosun Paşa’ lakaplı futbolcu, "Benim geldiğim dönemde artık toparlamış haldeydik. Benim imza attığım gün birinci sıradaydık. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Başlarda hiç kimse bize inanmıyordu. Açık konuşacak olursak, ben bile İngiltere’den izlerken; ‘inşallah bu sezon iyi biter’ diye düşünüyordum. Çünkü ümit veren bir futbol yoktu, puanlar alamıyorduk. Ama sonra ne yapıp, ne edip bu takım birlik oldu. Hem maç kazanmaya hem ligin en iyi futbolunu oynamaya başladı. Bu da şampiyonluğu getirdi" açıklamalarında bulundu.

REKLAM

"En iyi çalıştığım futbolcu grubu diyebilirim"

Takım içinde bütünlüğün sağlandığına ve ayrışmalar yaşanmadığına dikkat çeken Cenk Tosun, "Ailelerle pek bir arada olamadık pandemiden dolayı. Noah’ı pek göremedik. Ama tesis içinde yine aynı aile ortamı vardı. En iyi çalıştığım futbolcu grubu diyebilirim. Hiç kimsede gram kıskançlık yok, çekememezlik yok. Herkes herkesle her şeyi paylaşabiliyor. Ben bazen Fransız grubuyla yemek yiyordum, öbür gün Kanadalılar ile yiyordum, öbür gün Brezilyalılarla yiyordum. Öyle gruplaşma falan olmadı bizim takımda. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyordu. Zaten sahada oynadığın futbol seni bir yere kadar götürür ama bu saha dışındaki aile ortamı seni gerçekten şampiyonluğa taşıyan küçük nokta oluyor" değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

"Beşiktaş’ı bir yerlere getirmek için uğraşıyoruz"

Sergen Yalçın’ın; ‘Bugüne kadar bir antrenmanda gerginlik bile yaşanmadı’ cümlelerinin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "Hocanın dedikleri doğru. Bizim idmanda birbiriyle tartışan futbolcular bile olmadı, olmasın da. Hepimiz işimizi yapıyoruz, hepimiz kardeşiz. Beşiktaş’ı bir yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Bunlar şampiyonluğu getiren küçük sinyaller” ifadelerine yer verdi.

"Sağlıklı bir şekilde geri dönmek istiyorum"

Bonservisinin bulunduğu Everton’daki geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini de vurgulayan Cenk, "Sosyal yaşam hayatı olarak burası daha çok işimize geliyor. Benim tanıdığım, arkadaşım, akrabam burada var. Ailem daha rahat ediyor. İstanbul tanıdığımız, büyüdüğümüz bir yer. Ama benim 1 sene daha kontratım var orada. 2022’de bitecek kontratım var. Benim iyileşmem büyük ihtimal aralık ayını bulur. Tabii gün belirlemek istemiyorum. Yüzde yüz hazır olduğumda maçlara başlayacağım. Ama doktorlarımız '6-9 ay arası bir süre' dediler. Ben ona nazaran 'kasım-aralık' dedim. İyileştikten sonra 6 ayım kalıyor Everton’da. Ondan sonrayı o zaman düşünürüz. Çok kafa yormak istemiyorum şu an ona. Sadece sağlıklı bir şekilde yüzde yüz geri dönmek istiyorum” şeklinde konuştu.

REKLAM

"Dorukhan çok fedakarlık yaptı"

A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağrılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz’la alakalı görüşlerini de aktaran tecrübeli futbolcu, "Biz çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık, Beşiktaş’taki gibi. Biz çok severek milli takıma gidiyorduk. Milli takım arası gelsin de arkadaşlarımızı görelim diye sevinerek gidiyorduk. Orada çok güzel bir hava yakaladık hem genç kardeşlerle hem ağabeylerle. Eleme maçlarını da çok güzel geçtik ve yetenekli futbolcularımız var. Bence çok önemli maçlar bunlar bizim için. İyi de geçireceğimizi düşünüyorum, hepsine çok güveniyorum. Dorukhan’a gelecek olursak, biraz farklı sakatlıklar yaşadık. O da çok fedakarlık yaptı. Kimse bilmiyor, ağrılarla oynuyor çocuk, ağrı kesicilerle oynuyor. Yine de bu takımı şampiyon etmek için elinden geleni yaptı. Bunları tabii dışarıda çok bilen yok. Biz aile içinde bildiğimiz için bunu söylemek istedim. Dorukhan zaten uzun zamandır milli takıma geliyor. Oraya ayak uydurmuş biri. Güzel bir şampiyona geçireceğini düşünüyorum. Rıdvan kardeşim de bu sezon gerçekten iyi bir performans gösterdi. Tamamen hak ettiğini düşünüyorum milli takımda olmayı. Önü çok açık, genç ve öğreneceği şeyler var. Milli takım onun için bulunmaz bir fırsat diye düşünüyorum. Çok büyük bir turnuva, onun tecrübesine tecrübe katacaktır. Yolu açık olsun, inşallah forma şansı bulur da hem Beşiktaş’ı hem Türkiye’yi gururlandırır" diye konuştu.

REKLAM

SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk töreninde ayrılık mesajı: Tercih ettiği parça gündem oldu

"Her genç Türk’ün hedefi Premier Lig olmalı"

’Her gencin hedefi bence Premier Lig’de forma giymek olması lazım’ diyen Cenk Tosun, şu şekilde devam etti:

"Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Bunu gitmeden önce de öyle düşünüyordum, oraya gittikten sonra da öyle düşünüyorum. En hızlı, en tempolu, en sert, en güzel futbol orada oynanıyor. En önemli, en pahalı futbolcuların olduğu lig orası. O yüzden her genç Türk’ün hedefi bence Premier Lig olması lazım."

"Ben Sergen hocanın golleriyle büyüdüm"

’Cenk Tosun, Sergen Yalçın’la birlikte oynasaydı sezonda kaç gol atardı’ sorusuna başarılı oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Onu bilemem ama 30’un altına düşmezdi herhalde. Ben Sergen hocanın hem golleri hem asistleriyle büyüdüm. Hayranlıkla izlediğimiz kişiydi. Çok tempolu olmamasına rağmen yürüyerek adam geçiyordu, gol atıyordu. Ayaklarına çok hakimdi, çok iyi frikik atıyordu. Geçekten hoca takdir edilecek bir futbolcuydu. Hocalığı da keza öyle. Hem futbolcu hem hoca olarak şampiyonluk geçiren nadir insanlardan biri."

"Hoca çok cana yakın birisi"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ı televizyonda izlemek ile birlikte çalışmak arasında çok fark olduğu dile getiren Cenk Tosun, "Birinde televizyondan izliyorsun, o zaman küçüksün. Hiç onunla tanışabileceğin bile aklına gelmiyor. Sonra ben Gaziantepspor’da oynarken benim hocalığımı yaptı. Orası ilk hocalık istasyonuydu, daha yeni başlamıştı. Şimdi ile o zamanın arasında dağlar kadar fark var. Hoca futbolculara çok cana yakın hem de işini çok seven ve işini iyi yapan birisi" dedi.

REKLAM

Sergen Yalçın ve Cenk Tosun

"Burası benim ailem, evim"

Futbolu Beşiktaş’ta bırakma gibi bir düşüncesinin olup olmadığına ilişkin siyah-beyazlı oyuncu, “Öncelikle sağlıklı bir şekilde dönmek istiyorum sahalara. Ondan sonra olacakları düşünmek istiyorum ama burası benim ailem. Burası benim büyüdüğüm yer, benim evim. Buraya her zaman benim kapım açık. Bunu başkan da dedi zaten röportajlarında. Ben de öyle düşünüyorum. Neden olmasın?” açıklamasını yaptı.

"Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan tüm Beşiktaşlılara gelsin"

Son olarak Beşiktaş taraftarına da seslenen Cenk tosun, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Biz taraftardan pek uzak olmadık. Sadece statta taraftar yoktu, öyle düşünün. Sosyal medyada, dışarıda bizi çok destekleyen Beşiktaş taraftarı oldu. Bu da bize çok moral oldu. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan tüm Beşiktaşlılara gelsin."