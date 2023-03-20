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Spor

Beşiktaş'ı Cenk ve Aboubakar uçuruyor

Süper Lig'e milli maçlar için verilen araya üst üste 3 galibiyetle giren Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar söz konusu maçlarda 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlarken; Cenk Tosun ise siyah-beyazlı formayla 80. golüne ulaşarak kulüp tarihinde en çok gol atan 10 isim arasında yer aldı.

09:25 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cenk Tosun ile Aboubakar'ın uyumu dikkati çekiyor.

Cenk Tosun ile Aboubakar'ın uyumu dikkati çekiyor.

Süper Lig'de önceki gün evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, milli araya moralli girdi. 5 maç üst üste kazandıktan sonra şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, arka arkaya 3 maçta 7 puan kaybedince Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşmüştü. Şenol Güneş'in öğrencileri, hemen toparlanarak sırasıyla Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi rakibine gözdağı verdi.


Siyah-beyazlıların yakaladığı bu galibiyet serisinde hiç şüphesiz en büyük pay Vincent Aboubakar'ın oldu. Beşiktaş'a 3. kez transfer olan Kamerunlu golcü, oyun ritmini bulamadığı dört maçı boş geçtikten sonra Ankaragücü maçıyla gollerini sıralamaya başladı. Başkent ekibine karşı 2. golü atarak galibiyeti garantileyen Aboubakar, Başakşehir maçında önce takımını öne geçiren golü attı. Ardından Başakşehir'in Beşiktaş'ı bunaltmaya başladığı dakikalarda Masuaku'ya asist yapan Kamerunlu yıldız, siyah-beyazlıların kazandığı 3 puanda büyük pay sahibi oldu. İstanbulspor maçında da skor 1-0 iken farkı ikiye çıkaran Aboubakar izleyenleri adeta mest etti.


Cenk Tosun adını tarihe yazdırdı

Aboubakar'ın yükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı öne çıktı. Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk, Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı.


İstanbulspor'a attığı ilk golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkartan Cenk'in 2 de asisti bulunuyor. Milli golcü ayrıca Beşiktaş ile toplamda 172 maça çıkarken önceki akşam 80. golünü attı ve Beşiktaş tarihinin en golcü 10 futbolcusu arasında yer aldı.





#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Vincent Aboubakar
1 saat önce
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