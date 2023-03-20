Süper Lig'de önceki gün evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, milli araya moralli girdi. 5 maç üst üste kazandıktan sonra şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, arka arkaya 3 maçta 7 puan kaybedince Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşmüştü. Şenol Güneş'in öğrencileri, hemen toparlanarak sırasıyla Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi rakibine gözdağı verdi.





Siyah-beyazlıların yakaladığı bu galibiyet serisinde hiç şüphesiz en büyük pay Vincent Aboubakar'ın oldu. Beşiktaş'a 3. kez transfer olan Kamerunlu golcü, oyun ritmini bulamadığı dört maçı boş geçtikten sonra Ankaragücü maçıyla gollerini sıralamaya başladı. Başkent ekibine karşı 2. golü atarak galibiyeti garantileyen Aboubakar, Başakşehir maçında önce takımını öne geçiren golü attı. Ardından Başakşehir'in Beşiktaş'ı bunaltmaya başladığı dakikalarda Masuaku'ya asist yapan Kamerunlu yıldız, siyah-beyazlıların kazandığı 3 puanda büyük pay sahibi oldu. İstanbulspor maçında da skor 1-0 iken farkı ikiye çıkaran Aboubakar izleyenleri adeta mest etti.





Cenk Tosun adını tarihe yazdırdı





Aboubakar'ın yükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı öne çıktı. Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk, Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı.





İstanbulspor'a attığı ilk golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkartan Cenk'in 2 de asisti bulunuyor. Milli golcü ayrıca Beşiktaş ile toplamda 172 maça çıkarken önceki akşam 80. golünü attı ve Beşiktaş tarihinin en golcü 10 futbolcusu arasında yer aldı.















