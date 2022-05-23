Cenk Tosun Everton'a veda etti

Spor

Arturo Vidal Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Her iki takım da, Inter'den ayrılacağını açıklayan Arturo Vidal'e teklifte bulundu.