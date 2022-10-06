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Beşiktaş'ta Cenk zamanı

Üç haftadır galibiyeti unutan Beşiktaş’ta hücum planları değişiyor. Teknik direktör Valerien Ismael, kısıtlı süre verdiği Cenk Tosun konusunda eleştiriler almaya başlayınca tecrübeli futbolcuyu ilk 11’e monte etmenin yollarını aramaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun Giresunspor maçında ilk 11de mi olacak?
Cenk Tosun bu sezon sadece 69 dakika süre alabildi.

Beşiktaş’ta üst üste 3 hafta boyunca yaşanan puan kayıpları eleştirileri teknik heyetin üzerine yöneltti. Hücum planı konusunda eksikleri olduğu yönünde eleştiriler alan teknik direktör Valerien Ismael’e en büyük tepki de, B planının olmadığı yönünde.

Fenerbahçe savunmasını uzun toplarla aşmaya çalışan ve bu konuda sürekli ofsaytla yüzleşen siyah-beyazlı takımda, yeni planlar devreye giriyor.

Fransız teknik adam maçların son dakikalarında süre verdiği Cenk Tosun’a bundan sonra daha fazla süre verecek. Milli futbolcunun hazır olmasına rağmen son dakikalarda oyuna girmek yerine, daha önce sahaya çıkıp faydalı olmak istediği öğrenildi.

İlk 11'de yer aranıyor

Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda Wout Weghorst’un alternatifi olarak görülse de Ismael, 31 yaşındaki golcüye ilk 11’de yer aramaya başladı.

Zaman zaman sol kanatta oynayan ve etkili bir görüntü ortaya koyan Cenk Tosun’un yeniden o bölgede oynaması gündemde.

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SPOR
Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek


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