PREMİER LİG

Cenk Tosun Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı

Milli futbolcu Cenk Tosun, Türkiye'de en beğendiği futbolcudan, 'Hagi mi, Alex mi?' kıyasına kadar birçok soruya sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Premier Lig'de toplamda çıktığı 49 maçta 10 gol kaydetti.

Cenk Tosun, Premier Lig'de toplamda çıktığı 49 maçta 10 gol kaydetti.

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan milli futbolcunun cevaplarından öne çıkanlar şöyle;

Unutamadığın gol?

  • "En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti, hem de güzellik açısından güzel bir goldü."

Cenk Tosun'un Benfica karşısındaki gol vuruşu
Cenk Tosun'un Benfica karşısındaki gol vuruşu

En beğendiğin futbolcu?

  • "Türkiye'de en çok hoşuma giden futbolcu Trabzonspor'da oynayan Jose Sosa. Benim gözümde en iyi futbolcu, ondan iyisini görmedim. Sosa mı, Talisca mı? Bence Sosa. Talisca ikinci forvet gibiydi. Sosa daha fazla asist düşünen, forvet besleyen bir 10 numara."

Jose Sosa, bordo mavili formayla çıktığı 93 maçta 13 gol atarken, 17 de asist yaptı.
Jose Sosa, bordo mavili formayla çıktığı 93 maçta 13 gol atarken, 17 de asist yaptı.

Sergen Yalçın?
  • "Gaziantepspor'da bir süre Sergen Hoca ile çalıştım. Çok da sevdiğim bir hoca, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok, Türkiye'de büyük efsanelerden biri."

Hagi mi Alex mi?

  • "İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bilmiyorum ama bana Alex gibi geliyor. Ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor."

Messi mi, Ronaldo mu?

  • Bence Ronaldo.

En beğendiğin Türk futbolcu?

  • "Şu an için Çağlar Söyüncü diyebilirim."


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