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Spor

Kazanan Kartal dönüyor

Beşiktaş'ta 5 maçlık seride forma giyen bazı isimler, berabere biten Trabzonspor maçında takımdan uzak kalmıştı. Teknik direktör Güneş, Ümraniyespor önünde Cenk ve Amirle ideal kadroya dönecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:34 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 12 gol atıp 2 de asist yaptı.

Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 12 gol atıp 2 de asist yaptı.

Beşiktaş, yarın Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ümraniyespor deplasmanında sahaya çıkacak. Trabzonspor deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan siyah-beyazlıların 5 maçlık galibiyet serisi de sona ermişti.


Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kazanan takımı bozmak zorunda kalmış, Trabzonspor önünde bazı değişiklikler yapmıştı. Özellikle sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun'u fazlasıyla arayan siyah-beyazlılar hücum bölgesinde etkisiz kalmıştı.


Bir diğer zorunlu değişiklik ise orta sahada olmuş, kart cezalısı Amir Hadziahmetovic yerine Maxim ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında bu iki ismi de sahaya sürerek, 5 maçlık seriye geri dönmek istiyor.


Cenk forma giyecek

Kalede yine Mert Günok'a forma verecek olan deneyimli teknik adam, sol bekte Masuaku, stoperde ise Saiss ve Colley ile sahaya çıkacak. Güneş'in sağ bekteki ismi ise Onur Bulut olacak.


Orta alanda savunmanın önünde cezası biten Amir Hadjiahmetovic'i görevlendirecek olan Şenol Güneş, Salih'le birlikte 10 numara bölgesinde Redmond'u görevlendirecek. Sağ taraf her zamanki gibi Ghezzal'a teslim edilirken sol kanatta Güneş'in en büyük gol umutlarından Cenk Tosun olacak. Forvet hattında ise her zamanki gibi Kamerunlu golcü Aboubakar olacak


Ailemizden sonra Beşiktaş

Beşiktaş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Vodafone Park'taki törene başkan Ahmet Nur Cebi, yönetim, kulüp üyeleri, çeşitli branşlardan antrenörler ve sporcular katıldı.Başkan Cebi, "Aile olmaktan vazgeçmeyelim. Ailemizden sonra Beşiktaş'a da sahip çıkmayı öğrenelim. Hepimize iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Ümraniyespor
#Şenol Güneş
#Cenk Tosun
#Vincent Aboubakar
#Ahmet Nur Çebi
43 dakika önce
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