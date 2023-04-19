Mert Günok bu sezon Beşiktaş'ta 18 maçta forma giyerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.
Beşiktaş'ta kalede Mert Günok sevinci yaşanıyor. Tecrübeli eldiven kaleyi devraldığı 12. haftadan bu yana performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
34 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi. Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Mert, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı. Mert'in performansı yeni sözleşmeyi de beraberinde getirdi.
Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor. 34 yaşındaki futbolcu için 2+1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, son haftaların formda ismi Redmond'la yeni sözleşme yapmak için masaya oturuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebine olumlu yanıt veren siyah-beyazlı yönetim, İngiliz oyuncuya ve menajerine yeniden sözleşme imzalamak istediklerini ilettiler. Görüşmenin kısa sürede yapılması bekleniyor.