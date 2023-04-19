Beşiktaş'ta kalede Mert Günok sevinci yaşanıyor. Tecrübeli eldiven kaleyi devraldığı 12. haftadan bu yana performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

34 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi. Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Mert, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı. Mert'in performansı yeni sözleşmeyi de beraberinde getirdi.