Cenk Tosun'dan Atiba yorumu: "Ona hayranım"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Cenk Tosun, Avusturya kampında Oğuzhan Özyakup ve Atiba ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Oğuzhan için 'Kardeşim' diyen golcü oyuncu, Atiba'nın ise büyük hayranı olduğunu söyledi.
Yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Tosun'un iki oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle:
"Oğuzhan benim kardeşim"
- "Oğuzhan bu kulübe büyük katkılar verdi bence. İyi işler yaptı. Çok büyük bir futbolcu ve yetenek. Onu da sakatlıklar ve başka şeyler etkiledi. İstediği başarıları elde edemedi. Ama onun çok iyi bir kalbi olduğunu düşünüyorum. Hakkına hayırlısı olsun. Güzel bir yere imza atsın. O benim arkadaşım değil, hayat boyunca bir kardeşim gibi. Zaten telefonla da konuşuyoruz. Bağı koparmadık. Başarılar diliyorum."
"Atiba hiç yaşlanmıyor"
- "Atiba çok değişik bir adam. Kulüp açıklayınca resme baktım, adam hiç mi değişmez. İfadesi, vücut dili. Hiç yaşlanmıyor. Bu takımda olması büyük bir avantaj. Arkadaşım, kaptanım. Ona teşekkür etmek istiyorum. İdmanda koşularda bile en önlerde koşuyor. Hırslı, istekli. Ona hayranım."
✍️🐙 @atibahutchinson pic.twitter.com/BN97AbRif9
✍️🐙 @atibahutchinson pic.twitter.com/BN97AbRif9— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2022