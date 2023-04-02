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Spor

Cenk Tosun'un sözleşmesi uzadı

Derbi öncesi, Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un bir gole daha katkı vermesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacaktı. Yıldız isim attığı iki golle sözleşmesini uzatmış oldu.

22:13 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk kez gol attı

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk kez gol attı

Derbi öncesi, Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un bir gole daha katkı vermesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacaktı. Yıldız golcü bugün Fenerbahçe maçında attığı gollerle sözleşmesini uzatmış oldu.

İki golü penaltıdan atan 31 yaşındaki santrfor toplamda 16 gole katkıda bulunmuş oldu. Cenk Tosun'un Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı skora yaptığı katkı ile opsiyonu devreye girdi.

Fenerbahçe'ye ilk kez gol attı

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye 15 resmi maçta rakip olan Cenk Tosun, bugün ilk kez sarı-lacivertli ekibe ilk kez gol atmış oldu.



#Cenk Tosun
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
1 saat önce
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