SÜPER LİG

Çerçesov Antalyaspor-Kasımpaşa maçını izledi

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden takip etti.

Haber Merkezi İHA
Çerçesov ve yardımcıları Antalya Stadı'nda

Çerçesov ve yardımcıları Antalya Stadı'nda

Fotoğraf: IHA

Rusya Milli Takımı’nın son Dünya Kupası’nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden teknik direktör Stanislav Çerçesov, Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi.

Antalya Stadyumu’nda oynanan ve Antalyasapor’un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov’un çektirdiği fotoğraf, Rusya Milli Takım resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor’da top koşturan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov’u izlediği bilgisi de paylaşıldı.

Kudryashov, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Kudryashov, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı.

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