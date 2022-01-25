Ceyhun Kazancı 4 oyuncunun durumunu açıkladı: "Futbol oynamaya niyetleri yok"

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, takımla ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

Transferde 'yaş sınırı' getirecekleri yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirten Kazancı, “Bunlar kesinlikle doğru değil. Rakam vermek daha doğru olur, 33-34 yaşındaki bir oyuncu bedava da olsa 2-2.5 milyon euro maaşı varsa bu çok anlamlı bir hamle olmaz. Bu konu tamamen yaştan bağımsız. Aynı oyuncu 30-31 yaşında tecrübelenmiş bir oyuncu olarak maliyeti düşük olursa neden alınmasın? Önemli olan nokta doğru şekilde takımımızın çarkının içinde yer alabilmesi. Gerisi detay. Yok 27 yaş gibi bir sınır vs, öyle bir şey olur mu? Futbolda kesinlikle böyle bir sınır koyamazsınız zaten. Tabii ki ideali ne kadar genç olursa o kadar iyi, ne kadar maliyeti düşük olursa o kadar iyidir” açıklamasında bulundu.

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"Vida, Larin, ve Güven'le doğru ekonomik şartlar olursa devam ederiz"

Larin, Vida ve Güven'le yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Kazancı, “Yoğun şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon başından beri aslında aralıklarla bu görüşmeleri yaptık. Tabii bir yandan da çok yoğun bir maç trafiği var. Bu milli arada da tekrardan görüşeceğiz. İnşallah her üçü için de doğru ekonomik şartlar olursa devam ederiz. Neden olmasın. Üçü de takımımız için önemli oyuncular, planlamamızda yer alabilecek oyuncular. Sezon sonuna doğru inşallah tekrardan hepsiyle anlaşmış oluruz. Ama anlaşamazsak da mutlaka alternatiflere doğru yönlenmek zorundayız” diye konuştu.

Larin'in oynatılmaması

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Kazancı, Cyle Larin'in Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11’de olmamasıyla ilgili olarak, "Cumartesi oynadık 13.30'da oynadık maçı. Öncesinde Karagümrük maçında ilk 11’deydi Larin. Yarın öbür gün göreceksiniz ki eminim yine 11’de olacaktır. Çünkü önemli bir oyuncu Larin. Bir kere bu yorumlar Önder hocaya çok büyük saygısızlık yani. Bizim yönetim kurulumuzun, benim şahsen Önder hocanın kararlarına karşımam, onu yorumlamam diye bir şey söz konusu olamaz. Kendisi takımın teknik patronudur, ekibiyle beraber bir plan yapar, hafta boyunca antrenmanlar çerçevesinde görmüş olduğu, planlamış olduğu hedefler çerçevesinde bir karar verir. Bu haftaki kararları da tamamen öyleydi. Ben de herkes nasıl seyrettiyse o şekilde seyrettim. Kesinlikle yönetim kurulumuzun dahli yok. Bir teknik karar alındı, yarın bu karar farklı olabilir. Bambaşka oyuncular oynayabilir. Aynısı Serdar Saatçi neden oynamıyor, Can Bozdoğan neden daha az vakit alıyor gibi sorular da çok var. Sonu yok tabii. Bizim, oynatamadığımız zaman da rahatsız olduğumuz oyuncular da mutlaka var. 27-28 tane A takım oyucusu olunca da, bu hafta iki tane milli oyuncumuz 25 kişilik kadroda yer alamadı. Bu tarz kararlar hep birtakım spekülasyonları beraberinde getirir. Farkındayız ama taraftarlarımıza net bir şekilde şunu söylemek istiyorum, burada profesyonellerin ya da yönetimin en ufak bir dahli olmadı, olamaz da. Hiç kimse spekülasyonlara kulak asmasın. Önder hoca en doğrusu neyse onu yapıyor” açıklamasını yaptı.

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"Kadro dışı olanların futbol oynamaya niyeti yok"

Kazancı son olarak kadro dışı oldukları halde hiçbir takıma gitmeyen futbolcuların oynamaya niyetlerinin olmadığı belirterek, “Onlardan daha çok biz uğraşıyoruz. Onların futbol oynamak gibi bir niyetleri yok. Biz ancak onların tekrardan futbola kazandırılması için hem kulübümüze faydası olsun hem de artık bu tatsız durum devam etmesin diye uğraşlarımız devam ediyor. Menajerleri bir yandan takım bakıyor, biz de ilişkilerimiz kullanarak takım bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki maalesef maaşlar yüksek. Bizim bu sorunları bertaraf etmemiz lazım. Yüksek maaşlar olduğu zaman onların da tercihleri biraz daha farklı olabiliyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olursa yeni kulüplerinin ismi belli olur, olmazsa kontratları var, sezon sonuna kadar böyle devam edebilir” şeklinde konuştu.

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