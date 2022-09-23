Ceyhun Kazancı konuşuyor

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Valerien Ismael, eleştirilerin hedefine oturdu. Fenerbahçe derbisi öncesi Fransız çalıştırıcının geleceği tartışma konusu olurken, siyah-beyazlı takımda genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile de sözleşme krizi yaşandığı iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulüpte yaşananlarla ilgili sportif direktör Ceyhun Kazancı, basın toplantısı düzenliyor. Kazancı'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"23,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulduk"

"9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. Yollarımızı ayırdığımız futbolcularla 23,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulduk. 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12 artı 2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13,5 milyon euro artı vergiler oldu. 23,5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13,5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı."

"Takım bulamadılar"

"Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi (Jeremain Lens) Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu."