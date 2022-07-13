Ceyhun Kazancı Weghorst'un satın alma opsiyonunu açıkladı Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kiralık olarak transfer edilen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğunu söyledi. Kazancı, "Burnley Premier Lig'e çıkamazsa işimiz çok daha kolay olabilir" dedi.

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