Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İngiliz ekibine kupayı getiren golleri 22 ile 30. dakikada Cole Palmer (2) ve 43. dakikada Joao Pedro attı. Chelsea, ikinci kez Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Chelsea-PSG maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
MedLife Stadyumu'nda oynanan final müsabakasını Chelsea 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
İngiliz ekibine kupayı getiren golleri 22 ile 30. dakikada Cole Palmer (2) ve 43. dakikada Joao Pedro kaydetti.
Fransız ekibinde Joao Neves, rakibi Cucurella'nın saçını çekti. 85. dakikada hakem, VAR incelemesi sonrası Portekizli futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
2024-25 sezonunda Konferans Ligi kupasını müzeye götüren Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci kez mutlu sona ulaştı. (2022, 2025)