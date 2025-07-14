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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea

00:1214/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Chelsea'nin İngiliz yıldızı Cole Palmer, finale iki gol, bir asistlik performansıyla damga vurdu.
Chelsea'nin İngiliz yıldızı Cole Palmer, finale iki gol, bir asistlik performansıyla damga vurdu.

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İngiliz ekibine kupayı getiren golleri 22 ile 30. dakikada Cole Palmer (2) ve 43. dakikada Joao Pedro attı. Chelsea, ikinci kez Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Chelsea-PSG maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.


MedLife Stadyumu'nda oynanan final müsabakasını Chelsea 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz ekibine kupayı getiren golleri 22 ile 30. dakikada Cole Palmer (2) ve 43. dakikada Joao Pedro kaydetti.


PSG 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fransız ekibinde Joao Neves, rakibi Cucurella'nın saçını çekti. 85. dakikada hakem, VAR incelemesi sonrası Portekizli futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.


CHELSEA İKİNCİ KEZ KAZANDI

2024-25 sezonunda Konferans Ligi kupasını müzeye götüren Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci kez mutlu sona ulaştı. (2022, 2025)



CHELSEA - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Paris Saint-Germain maçının özetini izlemek için





#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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