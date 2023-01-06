ÖZET | Chelsea-Manchester City: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea sahasında Manchester City'yi konuk etti. Mücadeleyi Manchester City 1-0 kazandı ve Chelsea ile olan puan farkını 14'e yükseltti.
Chelsea'de sterling sakatlandı
Stamford Bridge Stadı'nda yapılan 19. hafta maçında, ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Raheem Sterling, 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Manchester City Mahrez ile kazandı
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 63. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle Manchester City, 1-0 öne geçti.
Premier Lig'de 19 haftası sonrasında, 44 puanlı lider Arsenal'i, 39 puanlı Manchester City, 35 puanlı Newcastle United ve Manchester United takip ederken Chelsea ise 25 puanda kaldı.
Mahrez'in Chelsea'ye attığı golü izle
🤝 "Aynı anda girdiler. Golü birlikte attılar!"
🔑 Grealish ve Mahrez, Chelsea kilidini birlikte açtı! pic.twitter.com/aMrHjjwMUV
🤝 "Aynı anda girdiler. Golü birlikte attılar!"
Chelsea-Manchester City maç özeti
Chelsea-Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.