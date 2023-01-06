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ÖZET | Chelsea-Manchester City: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 63. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Alınan bu sonuçla birlikte Manchester City ile Chelsea arasındaki puan farkı 14'e yükseldi. Manchester City ile lider Arsenal arasındaki puan farkı ise 5. Chelsea-Manchester City maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz. Mahrez'in Chelsea'ye attığı golü haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Manchester City 0-1 maçının özetini izle: Premier Lig maç özetleri
Cityli oyuncuların gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea sahasında Manchester City'yi konuk etti. Mücadeleyi Manchester City 1-0 kazandı ve Chelsea ile olan puan farkını 14'e yükseltti.

Chelsea'de sterling sakatlandı

Stamford Bridge Stadı'nda yapılan 19. hafta maçında, ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Raheem Sterling, 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Manchester City Mahrez ile kazandı

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 63. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle Manchester City, 1-0 öne geçti.

Premier Lig'de 19 haftası sonrasında, 44 puanlı lider Arsenal'i, 39 puanlı Manchester City, 35 puanlı Newcastle United ve Manchester United takip ederken Chelsea ise 25 puanda kaldı.

Mahrez'in Chelsea'ye attığı golü izle

Chelsea-Manchester City maç özeti

Chelsea-Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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