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Spor

Chelsea - Manchester City: 4-4 (ÖZET)

Premier Lig’in 12’nci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Anthony Taylor yönetti. Manchester City’nin üç kez öne geçtiği maçta galip çıkmadı ve karşılaşma 4-4 beraberlik ile sonuçlandı.

09:38 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:42 - 13/11/2023 Pazartesi
DHA
Stamford Bridge'de 8 gol var.

Stamford Bridge'de 8 gol var.

İngiltere Premier Lig'in 12’nci haftasında Chelsea ile Manchester City 4-4 berabere kaldı.


Premier Lig’in 12’nci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City’nin üç kez öne geçtiği maçta galip çıkmadı ve karşılaşma 4-4 beraberlik ile sonuçlandı.


Ev sahibinin golleri 29’uncu dakikada Thiago Silva, 37’nci dakikada Raheem Sterling, 67’nci dakikada Nicolas Jackson ve 90+4’üncü dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 25 ve 47’nci dakikada penaltıdan Erling Haland, 45’inci dakikada Manuel Akanji ve 86’ncı dakikada Rodri’den geldi. Bu sonucun ardından Manchester City 28 puanla liderliğini korurken, Chelsea ise 16 puana yükseldi ve haftayı 10’uncu sırada tamamladı.



Öte yandan Premier Lig'de bugün alınan diğer sonuçlar şöyle:

Aston Villa - Fulham: 3-1

Brighton - Sheffield United: 1-1

Liverpool - Brentford: 3-0

West Ham United - Nottingham Forest: 3-2






#İngiltere Premier Lig
#Chelsea
#Manchester City
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