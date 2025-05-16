Chelsea Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Chelsea ManU yayın bilgileri

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea ile Manchester United bu akşam Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki köklü İngiliz ekibinin zorlu mücadelesi saat 22.15'te başlayacak. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maçtan istatistikler.





CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Manchester United arasındaki karşılaşma bu akşam saat 22.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak futbolseverler ile buluşacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmayı hakem Chris Kavanagh yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sánchez; Cucurella, Colwill, Chalobah, James; Caicedo, Lavia; Madueke, Fernández, Palmer; Neto.

Manchester United: Altay Bayındır; Lindelöf, Maguire, Mazraoui; Amass, Eriksen, Ugarte, Diallo; Mount, Mainoo; Chido Obi.













CHELSEA-MANCHESTER UNITED İSTATİSTİKLER

-Manchester United’a rakip olduğu son 14 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Chelsea (8B 5M), tek galibiyetini Kırmızı Şeytanlar’ı geçen sezon konuk ettiği karşılaşmada aldı (4-3).





-Chelsea’ye konuk olduğu son 11 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United (5B 5M), tek galibiyetini Şubat 2020’de Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaşadı (2-0).





-Premier Lig tarihinde en fazla beraberliğe sahne olan eşleşme Chelsea ile Manchester United arasında (27).





-Premier Lig kariyerinde Manchester United’a rakip olduğu üç maçta dört gol atan Cole Palmer, Chelsea formasıyla Manchester ekibinin ağlarını en fazla havalandıran iki isimden biri konumunda (4; Eidur Gudjohnsen).



