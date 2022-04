Chelsea-Real Madrid | CANLI

Chelsea ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi maçı nefes kesiyor.

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Chelsea'nin umutlarını Karim Benzema yıktı. Fransız golcü art arda attığı iki golle Chelsea'nin iyi oyununu bozdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Benzema ikinci yarının başında attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşmada hat-trick yaptı.

Benzema ilklere imza attı

Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 gole ulaştı. Bu Fransız futbolcular arasında bir ilk anlamına geliyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 80 gol sınırını geçen dördüncü futbolcu unvanını elde etti.

Chelsea'nin 11'i;

Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulusic.

Real Madrid'in 11'i;