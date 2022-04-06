Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Chelsea-Real Madrid | CANLI
FUTBOL FUTBOL

Chelsea-Real Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea-Real Madrid maç özeti ve golleri izle: Benzema gol izle: Şampiyonlar Ligi izle
Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Fransız futbolcu oldu.

Chelsea ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi maçı nefes kesiyor.

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Chelsea'nin umutlarını Karim Benzema yıktı. Fransız golcü art arda attığı iki golle Chelsea'nin iyi oyununu bozdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Benzema ikinci yarının başında attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşmada hat-trick yaptı.

Benzema ilklere imza attı

  • Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 gole ulaştı. Bu Fransız futbolcular arasında bir ilk anlamına geliyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 80 gol sınırını geçen dördüncü futbolcu unvanını elde etti.

Chelsea'nin 11'i;

  • Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulusic.

Real Madrid'in 11'i;

  • Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius Junior, Benzema.
Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

​Meteorolojiden art arda uyarılar.
Orucunu açtı Devler Ligine damga vuruyor

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vuruyor

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
Onun Gibinin altıncı bölümü yayında: O Muhammedül Emindi

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.