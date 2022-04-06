Chelsea-Real Madrid | CANLI

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Dünya devleri peşinde koşuyordu artık kimse yüzüne bakmıyor

Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin peşinde koştuğu yıldız futbolcu Diego Costa boşta kaldı. Brezilya asıllı İspanyol futbolcu menajeri aracılığıyla haber yolladığı hiçbir kulüpten olumlu yanıt alamadı. Müzmin sakat olduğu iddia edilen Costa'nın futbola veda etmesi de seçenekler arasında yer alıyor.