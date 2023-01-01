Premier Lig'de Chelsea, Badiashile, Fofona, Mudryk, Santos gibi futbolcuları bonservisiyle, Felix'i kiralık olarak kadrosuna katarak genç futbolculara yatırımlar yapmıştı. Kış transfer döneminde transfer ettiği bu futbolcular için şu ana kadar kasadan çıkan paranın 175 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.