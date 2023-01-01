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Spor

Chelsea Madueke'yi de transfer ediyor

Son 1 ay içerisinde birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Chelsea, Hollanda'dan da bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:25 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiltere'nin tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun yakın dönemde milli takıma da seçilmesi bekleniyor.

İngiltere'nin tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun yakın dönemde milli takıma da seçilmesi bekleniyor.

Premier Lig'de Chelsea, Badiashile, Fofona, Mudryk, Santos gibi futbolcuları bonservisiyle, Felix'i kiralık olarak kadrosuna katarak genç futbolculara yatırımlar yapmıştı. Kış transfer döneminde transfer ettiği bu futbolcular için şu ana kadar kasadan çıkan paranın 175 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.


Sezon başında Eylül ayında Tomas Tuchel yerine Graham Potter'ı takımın başına getiren Londra kulübü, önümüzdeki sezonların planlamasını yapmak adına potansiyelli genç isimlere yönelmişti. Son aday Hollanda'dan Noni Madueke.


35 milyon euro

PSV Eindhoven forması giyen Noni Madueke'yi transfer etmeye hazırlanan Chelsea, sağlık kontrollerinden geçirdiği Nijerya asıllı İngiliz futbolcu için Hollanda ekibine 35 milyon euroluk bir pakette bonservis ödeyerek 7 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.


Noni Madueke kimdir?


Crystal Palace ve Tottenham altyapısında futbola başlayan Madueke, PSV akademisine geçti. PSV A takımında ilk maçına 17 yıl 10 ay 9 günlükken çıkan 20 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibiyle 80 maça çıkıp, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.


#Chelsea
#Premier Lig
#Noni Madueke
1 saat önce
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Chelsea Madueke'yi de transfer ediyor
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